México cresce 2,1% em 2017

Cidade do México, 30 - A economia do México se recuperou no quarto trimestre de 2017, expandindo-se ao ritmo mais rápido em um ano, à medida que o país despertou do impacto de desastres naturais que contribuíram para uma contração no trimestre anterior.



No quarto trimestre de 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) expandiu 1,0% com ajuste sazonal em relação aos três meses anteriores e avançou 1,8% em relação ao quarto trimestre de 2016. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística.



A subida em relação ao trimestre anterior se traduziu em uma taxa anualizada de 4,0%, a maior desde o quarto trimestre de 2016. Em todo o ano de 2017, a economia cresceu 2,1%, uma desaceleração a partir de 2016, quando o PIB cresceu 2,9%.



A queda na produção de petróleo e gás e o impacto dos cortes no orçamento do governo na atividade de construção contribuíram para uma queda de 0,6% na produção industrial de todo o ano. Os serviços continuaram a ser o principal motor de crescimento no ano passado, aumentando 3,1% em relação a 2016.



Espera-se que o crescimento melhore modestamente para cerca de 2,2% em 2018, um ano marcado por negociações para redefinição dos parâmetros do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) com os EUA e o Canadá. Fonte: Dow Jones Newswires.



(Estadão Conteúdo)