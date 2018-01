Leilões vão inaugurar novo ciclo na indústria petroleira nacional, diz ANP

Rio, 29 - Para o diretor-geral da Agência Nacional o Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Decio Oddone, os leilões de óleo e gás que serão realizados neste ano vão inaugurar um novo ciclo da indústria petroleira no Brasil, ao oferecer áreas de diferentes perfis, em concorrências segmentadas.



Áreas de novas fronteiras e exploratórias em mar serão oferecidas durante a 15ª Rodada, enquanto as de pequeno e médio portes farão parte de uma concorrência permanente, voltada às petroleiras independentes. Acontecerá ainda o leilão de pré-sal. Ainda não é certo se um ou dois.



"Parte do insucesso de algumas empresas, no passado, aconteceu porque os leilões só ofereciam áreas exploratórias. O modelo atual permite estimular a vinda ao Brasil de novo grupo de investidores", disse Oddone, ao abrir a cerimônia de assinatura de contratos dos blocos licitados na 14ª Rodada de Licitações, realizada no ano passado.



O presidente da Petrobras, Pedro Parente, também é um participante do evento, ao lado de executivos de outras petroleiras.



(Fernanda Nunes)