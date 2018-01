Aeronáutica abre mais de 50 vagas com salários de até R$ 10 mil

(foto: Aeronáutica/Divulgação )

Quem tem nível superior pode se candidatar a uma das 54 vagas abertas pela Aeronáutica. São cinco editais distintos para exercício em 2019.São 10 vagas para dentistas (cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, dentística, endodontia, odontologia para pacientes com necessidades especiais, ortodontia, periodontia e radiologia odontológica e imaginologia), quatro para farmacêuticos (farmácia bioquímica ou análises clínicas e farmácia hospitalar), 20 para oficiais engenheiros (agrimensura, cartográfica, civil, de computação, elétrica, eletrônica, mecânica, metalúrgica, química e de telecomunicações), 16 para oficiais de apoio (administração, análise de sistemas, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia, serviços jurídicos e serviço social) e quatro para capelães (sacerdote católico apostólico romano e pastor evangélico).Quem quiser participar da seleção terá entre 1º a 28 de fevereiro para se inscrever . A taxa custa R$ 130.Os candidatos serão submetidos a provas escritas em 6 de maio (língua portuguesa, conhecimentos especializados e redação), além de inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral (somente para dentistas e farmacêuticos) e validação documental.Além de Brasília, as provas escritas ocorrerão em Belém, Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE)), Fortaleza, Natal, Parnamirim (RN), Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), São Paulo, Guarulhos (SP), Campo Grande, Porto Alegre, Canoas (RS), Curitiba e Manaus.Se aprovado, o candidato fará o curso/estágio no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em Belo Horizonte/MG, durante cerca de 17 semanas. Após a conclusão do curso/estágio com aproveitamento, o aluno será nomeado segundo-tenente, no caso dos capelães, podendo receber até R$ 9.392,74 de remuneração total; e primeiro-tenente, no caso das outras especialidades, com remuneração total de até R$ 10.637,51.Para concorrer às chances de dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. Já para os postos de oficiais de apoio, os candidatos não podem completar 32 anos até essa mesma data. E quem disputar o cargo de capelão deve ter entre 30 e 40 anos de idade também até 31 de dezembro de 2019.