BC passa a divulgar séries de inadimplência no crédito

Brasilia, 29 - O Banco Central informou nesta segunda-feira, 29, por meio de nota, que ampliou e aperfeiçoou a divulgação das estatísticas de crédito. A partir desta segunda, a instituição passa a divulgar séries de inadimplência medidas por "coortes de contratação".



"A publicação dos dados tem como objetivo permitir a avaliação de uma coorte específica de contratação, ou seja, o conjunto de operações contratadas em um determinado mês", explicou o BC em nota, ao se referir ao conceito de coorte. "Esses dados também permitem entender o comportamento de cada coorte de contratação ao longo do tempo, melhorando a correlação com variáveis macroeconômicas e políticas específicas de concessão de crédito."



De acordo com o BC, serão disponibilizados inicialmente séries estatísticas para as seguintes modalidades de crédito: financiamento de veículos, crédito consignado, crédito pessoal sem consignação e financiamento habitacional. "A melhoria das estatísticas e sua divulgação permitirá que se avalie melhor os impactos de suas políticas de concessão. A publicação dos dados será trimestral", acrescentou o BC.



(Fabrício de Castro)