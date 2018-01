BNDES realiza no dia 16/2 debate sobre privatização da Boa Vista Energia

Brasília, 29 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) avisou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 29, que promoverá no dia 16 de fevereiro audiência pública presencial sobre o processo de desestatização da Boa Vista Energia, distribuidora do Grupo Eletrobras que atua no Estado de Roraima.



A sessão será realizada em Boa Vista, capital do Estado, das 9h às 12h. As informações da privatização podem ser acessadas nos sites do BNDES, do Ministério de Minas e Energia e da distribuidora.



A Boa Vista é uma das seis distribuidoras da Eletrobras do Norte e Nordeste que serão privatizadas. O leilão, previsto para ocorrer entre o fim de março e o começo de abril, ainda inclui Eletroacre (Acre), Amazonas Energia (Amazonas), Ceron (Rondônia), Cepisa (Piauí) e Ceal (Alagoas).



De acordo com o aviso, o objetivo da audiência é prestar informações ao público e também receber sugestões e contribuições ao processo de desestatização.



O BNDES ressalta no documento que, para todos os fins, o preço mínimo e as demais condições da privatização estabelecidas pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) ainda serão submetidos à homologação do órgão de deliberação da Eletrobras.



(Luci Ribeiro)