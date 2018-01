Japão e outros dez países devem assinar TPP em 8 de março, diz ministro

Tóquio, 23 - O Japão e outros dez países chegaram a um Acordo de Parceria Transpacífico (TPP, pela sigla em inglês) para promover o livre comércio na região do Pacífico, informou hoje o ministro japonês de Economia, Comércio e Indústria, Toshimitsu Motegi.



A expectativa é assinar o TPP em 8 de março, no Chile, segundo Motegi.



O ministro disse ainda ter esperança de que o acordo se estenda eventualmente para os EUA e outros países.



No começo do ano passado, o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou seu país do acordo, como havia prometido durante a campanha eleitoral. Fonte: Dow Jones Newswires.