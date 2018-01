Aneel propõe 9,34% para Energisa MS em 4º ciclo de revisão tarifária

Brasília, 23 - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um reajuste médio de 9,34% nas tarifas da Energisa Mato Grosso do Sul. Para consumidores conectados em alta tensão, o aumento seria de 11,82%, e para a baixa tensão, de 8,35%.



A proposta de reajuste diz respeito ao quarto ciclo de revisão tarifária da companhia, processo que é feito de quatro em quatro anos com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão.



O processo ficará aberto em audiência pública entre os dias 24 de janeiro e 3 de março, com sessão presencial em 8 de fevereiro, em Campo Grande. Se aprovadas, as novas tarifas valem a partir de 8 de abril.



A distribuidora atende a 993 mil unidades consumidoras em 73 municípios de Mato Grosso do Sul.



(Anne Warth)