Banco do Canadá eleva taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 1,25%

São Paulo, 17 - O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) elevou a taxa básica de juros da economia em 0,25 ponto porcentual, passando de 1,00% para 1,25%.



Dados de emprego e a recuperação no índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Canadá foram as justificativas utilizadas pela autoridade monetária para elevar o juro básico. No entanto, a instituição sinalizou uma abordagem gradual e cautelosa para o ritmo de aperto monetário, ao afirmar que as incertezas em relação ao Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) estão crescendo. Para o banco central, essas incertezas podem exercer um obstáculo à perspectiva de crescimento do Canadá.



A elevação de juros pelo BoC foi amplamente antecipada pelos mercados, depois que a taxa de desemprego do Canadá caiu ao nível historicamente baixo de 5,7% e a inflação subiu acima da meta de 2% do banco central. Na declaração o BoC comentou que "os dados recentes foram fortes, a inflação está próxima da meta e a economia está operando próxima da capacidade total".



