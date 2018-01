'O que importa é custo de crédito mais barato'

Brasília, 17 - O presidente do Banco Central Ilan Goldfajn afirmou nesta terça-feira, 16, em entrevista ao



, que o nível de concentração bancária atual não incomoda e lembrou que, na Europa, o número de instituições financeiras atuando é semelhante ao verificado no Brasil. Segundo ele, a função do Banco Central é trabalhar para que o custo do crédito seja menor, independentemente do número de instituições.



A concentração bancária no Brasil, medida pelo IHH (Índice Herfindahl-Hirschman), está muito perto de 1.800 pontos, o que indicaria concentração elevada. A situação da concentração bancária incomoda o senhor?



Isso não muda o que tenho que fazer que é, além de tentar reduzir o custo de crédito, incentivar a competição, por meio de fintechs (empresas de tecnologia financeira) e do empoderamento das pequenas e médias instituições.



O que dá para fazer para que o cidadão perceba de fato a competição entre os bancos?



O que importa não é a concentração em si. Não é com isso que estamos preocupados. O que importa é um custo de crédito mais barato para o consumidor, e não se temos quatro ou cinco instituições maiores. Nosso número de bancos é igual ao da Europa. Nos EUA é diferente, porque é mais pulverizado, mas a Inglaterra tem poucos bancos. Temos que nos concentrar no custo de crédito. É preciso que a queda dos juros básicos (Selic) leve, ao longo do tempo, a uma redução do spread bancário (diferença entre o custo de captação dos bancos e o cobrado dos clientes).



Mas se temos menos bancos no Brasil, com uma fatia muito grande do mercado, a competição não fica mais difícil?



O que é importante sempre, em qualquer indústria, é que haja um número suficiente de pequenas e médias empresas que possam competir. E que haja inovações. Há no Brasil várias inovações, vários entrantes neste mercado, que são importantes. Temos centenas de bancos menores e milhares de cooperativas. Acho que essas são as forças que levam à competição.



O juro caiu, mas o consumidor talvez não tenha sentido o barateamento do crédito. É correta a percepção de que o crédito ainda é caro e escasso?



O brasileiro percebeu algumas mudanças. Quem usa o cartão rotativo regular deve ter percebido que o juro caiu de 15% para 10% ao mês. Também percebeu que há a opção de parcelado e que há ofertas, várias inovações e tecnologias. Existem mudanças, mas claro que nós queremos mais. Queremos uma taxa de juro ao consumidor menor, queremos instrumentos cada vez mais disponíveis. As informações são do jornal



