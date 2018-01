ADRs de empresas brasileiras caem em NY após rebaixamento do rating do País

São Paulo, 11 - Os American Depositary Receipt (ADRs) de empresas brasileiras negociados nas Bolsas de Nova York recuaram após no after-hours após o rebaixamento do rating soberano do País pela agência de classificação de risco S&P Global.



Os ADRs da Ambev fecharam em baixa de 1,00%, os do Bradesco (preferencial) caíram 0,92%, os da Embraer cederam 0,66%, os da Vale baixaram 0,30% e os da Petrobras tiveram desvalorização de 0,18%.



De acordo com a S&P Global, o atraso em reformas fiscais e a incerteza política são principais fraquezas da nota do Brasil. O rating do País foi rebaixado de BB para BB-, com perspectiva estável.



(Mateus Fagundes)