Pesquisa mostra que material escolar tem variação de 406% no preço em BH

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press.)

Quem tem que comprar material escolar neste início de ano deve visitar vários estabelecimentos antes de fazer a compra. Isso porque pesquisa feita pelo site Mercado Mineiro mostra que ocorreram aumentos significativos nos preços de diversos produtos em relação ao valor praticado no ano passado.E mais: entre os itens das listas escolares há materiais que a variação entre o preço mais baixo e mais alto chega a 406%. pesquisa de preço foi feita entre os dias 02 e 08 de janeiro em 11 lojas de material escolar localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A dica não é nova, não custa ressaltar e o levantamento mostra na prática que pesquisar os preços podem evitar que você pague R$ 29,90 por uma lapiseira Pentel 0,5mm que também pode ser encontrada por R$ 5,90. A diferença escandalosa de 406% foi verificada na pesquisa de verificou outros casos.O Grafite com 12 unidades o,5mm, pode ser encontrado de R$0.80 até’ R$3.00, com uma variação de 275%. O Refil de Fichário com 96 folhas licenciado 2018, pode ser encontrado de R$6.90 até’ R$15.90, com uma variação de 130%Já o lápis preto HB n2 pode ser encontrado de R$0,40 até’ R$ 1,30, com uma variação de 225%. O Lápis de cor inteiro com 24 cores, pode ser encontrado de R$9.00 até R$ 27,90, apresentando variação de 210%. A cola branca de 40gramas, Cascolar ou 3m, pode ser encontrada de R$ 0,90 até R$3.90, variação de 333%.A dica do diretor-executivo do Mercado Mineiro, Feliciano Abreu é selecionar dois ou três estabelecimentos com menor preço médio dos itens e tentar negociar o restante.“Os pais que estão voltando de férias devem preparar o bolso e pesquisar bastante. As variações estão bem significativas e o mercado está formando seus preços e a concorrência deve acelerar com a chegada do final das férias e a pesquisa é a melhor arma para os pais”, afirma.Quando comparado com o ano passado, boa parte dos produtos também tiveram alteração e aumentos significativos. O Caderno Universitário Espiral Capa dura de 96 folhas, chegou a aumentar pelo preço médio 26.69%, o preço médio que em 2017 era de R$ 7.27, subiu para R$ 9.21. O aderno Universitário Espiral capa dura de 200 folhas Tilibra que custava em média R$13.51, subiu para R$ 15.19, um aumento de 12.44%.