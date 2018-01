Gasolina sobe em 14 Estados na última semana de 2017, diz ANP

Ribeirão Preto, 04 - O valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros subiu em 14 Estados brasileiros na semana final de 2017, de 24 a 30 de dezembro, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilados pelo AE-Taxas. Em outros 12 Estados brasileiros e no Distrito Federal houve recuo nos preços médios do combustível de petróleo.



Na média nacional, houve alta nos postos de 0,24%, de R$ 4,089 para R$ 4,099 o litro, entre as duas semanas.



Já em relação à última semana de 2016, quando o combustível de petróleo era vendido a R$ 3,755 o litro na média brasileira, a alta foi de 9,16% na última semana de 2017.



Em São Paulo, maior consumidor do País e com mais postos pesquisados, o litro da gasolina subiu 0,10% na semana passada, de R$ 3,941 para R$ 3,945, em média.



No Rio de Janeiro, o combustível saiu de R$ 4,549 para R$ 4,548, em média, praticamente estável. Em Minas Gerais houve alta média no preço gasolina de 0,46%, de R$ 4,169 para R$ 4,188 o litro.



(Gustavo Porto)