Crédito imobiliário atinge R$ 3,15 bi em novembro (-20,9% em um ano), diz Abecip

São Paulo, 29 - Os financiamentos para a compra e construção de imóveis no País totalizaram R$ 3,15 bilhões em novembro de 2017, queda de 14,7% ante outubro e recuo de 20,9% em relação a novembro de 2016. No acumulado deste ano, foram financiados R$ 39,47 bilhões, montante 4,3% menor que o apurado em igual período do ano passado.



O levantamento foi divulgado nesta sexta-feira, 29, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) e considera apenas os empréstimos com recursos originados no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).



Em unidades, os financiamentos englobaram 13,5 mil em novembro, queda de 14,6% em relação a outubro e baixa de 10,9% ante o mesmo mês do ano passado. No acumulado deste ano, foram financiados 161,05 mil imóveis, queda de 10,1% em relação ao mesmo período de 2016.



Após dois anos com captação líquida fortemente negativa, em maio deste ano a poupança começou a apresentar resultados positivos, e os saldos encerraram novembro em R$ 546,5 bilhões, crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado.



