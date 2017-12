Kroton compra o Instituto Camillo Filho, em Teresina

São Paulo, 27 - A Kroton fechou, no último dia 21 de dezembro, a aquisição do Instituto Camillo Filho (ICF), instituição de ensino superior localizada no município de Teresina (PI), com aproximadamente 2.200 alunos e cursos nas áreas de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design de Interiores, Enfermagem, Serviço Social e Administração.



A operação, segundo comunicado da empresa, "coloca a Kroton em uma nova região de atuação no ensino superior presencial". "Em um primeiro momento, não haverá alterações na rotina de alunos, docentes e colaboradores. A Kroton busca sempre atingir patamares elevados de qualidade acadêmica em todas as suas operações, e segue com o mesmo objetivo no município de Teresina", informou a companhia de educação no comunicado, sem dizer qual o valor pago pelo ativo.



(AE)