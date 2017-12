Mais de 137 mil trabalhadores ainda não sacaram o PIS/PASEP em Minas

(foto: Rafael Neddermeyer / Fotos Publicas)

Mais de 137 mil trabalhadores em Minas Gerais ainda não sacaram o benefício do PIS/PASEP. Segundo balando feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), estão nos cofres R$ 97.070.493,57 aguardando serem sacados. O prazo, no entanto, se encerra nesta quinta-feira, 28 de dezembro.Considerando todo o país, mais de 1,4 milhão de pessoas ainda não sacaram o valor, totalizando quase R$ 980 milhões. O dinheiro voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, caso não seja sacado. Clique aqui e saiba se você tem direito a receber. Para ter direito a sacar algum valor o trabalhador tem que ter trabalhado pelo menos 30 dias com carteira assinada no ano de 2015. É necessário ainda estar inscrito há pelo menos cinco anos no PIS/Pasep e ter recebido no máximo dois salários-mínimos.Também é preciso que seus dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) que é entregue anualmente ao Ministério do Trabalho.O valor a receber varia de R$ 79 a R$ 937 e são proporcionais a quantidade de meses trabalhados no ano-base, ou seja, 2015.