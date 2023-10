Micareta em Montes Claros terá banheiro trans e apoio a vítimas de abuso

Baineira será sediada no Parque de Exposições de Montes Claros (foto: Redes sociais/divulgação)

Montes Claros, no Norte de Minas, vai receber, em 13 de abril do ano que vem, a micareta Baianeira. Mas, além da presença de artistas como Parangolé, Xandy Harmonia e Bell Marques, o evento também terá como foco o combate ao racismo e à violência contra as mulheres. A festa será realizada no Parque de Exposições de Montes Claros.