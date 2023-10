Brigadistas indígenas doam hortaliças a escolas no interior do PR

1156

Além de combater o fogo, os 15 indígenas das etnias Kaingang e Guarani que compõem a Brigada Federal (Brif) Rio das Cobras em Nova Laranjeiras (PR) também trabalham na terra (foto: Ibama/Divulgação) Além de combater o fogo, os 15 indígenas das etnias Kaingang e Guarani que compõem a Brigada Federal (Brif) Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras (PR), também trabalham na terra, com o cultivo de hortaliças. Na última segunda-feira (2/10), doaram cestas de alfaces para três colégios locais. A iniciativa é dos próprios brigadistas, que têm o objetivo de levar para a comunidade alimentos saudáveis.

O cultivo começou em julho, quando a brigada foi formada. Segundo o Ibama, até o final deste mês, outras escolas entre as sete mantidas nas sete aldeias da Terra Indígena Rio das Cobras serão beneficiadas.





Outra meta da brigada é a restituição da cobertura vegetal nativa do Bioma Mata Atlântica. Entre as iniciativas tomadas estão: a restauração do viveiro florestal existente na comunidade; coleta de sementes e produção de mudas visando ao plantio para a recuperação de áreas degradadas; proteção de nascentes e matas ciliares e implantação de sistemas agroflorestais.

