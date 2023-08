Deputados aprovam PL que proíbe crianças em paradas LGBT+ no Amazonas

(foto: Pixabay/Reprodução)

Os deputados estaduais do Amazonas aprovaram, de forma unânime, o Projeto de Lei (PL) que proíbe crianças e adolescentes de participarem de eventos relacionados a Parada LGBTQIAP+ do estado. A votação do Projeto proposto por Delegado Péricles (PL) aconteceu na última quinta-feira (23).