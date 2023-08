Joenia Wapichana, presidente da Funai, se oferece para vaga no STF

1156

Além de presidir a Funai, Joenia é formada em direito pela Universidade de Roraima e tem mestrado em direito internacional pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Ela também foi a primeira advogada indígena a atuar no Brasil e primeira deputada indígena a ser eleita no país.





A indicação de um novo ministro é realizada pelo Presidente da República, e, segundo a Constituição Federal, devem ser brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 75 anos. Também é necessário notável saber jurídico e reputação ilibada.





A cobrança por uma maior diversidade no Supremo também poderá ser um dos fatores que influenciarão a palavra final do presidente Lula (PT). Desde a redemocratização, o STF teve apenas três mulheres –- Cármen Lúcia, Ellen Gracie, e Rosa Weber — e apenas um ministro negro, Joaquim Barbosa, que deixou o tribunal em julho de 2014.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.