Estudante diz que indígenas 'tem que tirar tanga e estudar a nossa língua'

(foto: Reprodução/Redes sociais) Estudante de filososfia da PUC Campinas afirmou que os indígenas deveriam "tirar aquela tanga lá e estudar nossa língua", durante o evento Unicamp de Portas Abertas (UPA), que aconteceu no último sábado (19).





A fala aconteceu durante a sessão de exposição do Grupo de Estudos de Filosofia Indígena, sendo direcionada à expositora indígena do grupo.

Leia mais: Comunidade Guarani Kaiowá é alvo de ataques no Mato Grosso do Sul "Eu acho que ‘índio’, mas isso no meu ponto de vista, tem que tirar aquela tanga dele lá e estudar a nossa língua em vez de ficar falando essa língua que ninguém entende. A maioria das pessoas não estão interessadas em aprender tupi-guarani nem língua nenhuma deles", disse o estudante. "Eu acho que ‘índio’, mas isso no meu ponto de vista, tem que tirar aquela tanga dele lá e estudar a nossa língua em vez de ficar falando essa língua que ninguém entende. A maioria das pessoas não estão interessadas em aprender tupi-guarani nem língua nenhuma deles", disse o estudante.





O Coletivo de Acadêmicos Indígenas da Universidade Estadual de Campinas publicou uma na de repúdio sobre o caso:





Leia mais: Estado do Amazonas passa a ter 16 línguas indígenas oficiais

O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp, alegou em nota que as falas do participante "demonstram preconceito e ignorância, desrespeitam a diversidade de saberes e culturas, expressam e promovem a violência contra os povos indígenas, manifestando um profundo desrespeito aos direitos humanos e incorrendo no crime de racismo".





Segundo a EPTV, um boletim de ocorrência deverá ser registrado nesta segunda-feira (21).

