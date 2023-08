Observatório lança plataforma para monitorar indígenas isolados

1156

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Para marcar o aniversário do indigenista Bruno Pereira, que completaria 42 anos na última terça-feira (15), o Observatório dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato lançou uma plataforma de monitoramento dos povos indígenas em isolamento voluntário, que vivem na Amazônia Legal — ou seja, a porção pertencente ao Brasil.

Bruno Araújo Pereira era considerado um dos maiores especialistas em indígenas que vivem em isolamento no Brasil. Em 2022, Bruno viajava com o jornalista britânico, Dom Phillips, em 5 de junho de 2022 foram vítimas de uma emboscada, quando viajavam pela região do Vale do Javari, no Amazonas.





A plataforma é voltada ao monitoramento da situação de vulnerabilidade vivenciada por povos indígenas isolados, reunindo informações de bancos de dados públicos e de levantamentos de campo de membros do Observatório.





Acesse a plataforma aqui

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.