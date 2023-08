Moda 'plus size' avança no Brasil, desafiando preconceitos

1156

Amanda Momente, empresária e modelo plus size (foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Mulheres olham roupas em loja especializada em moda plus size (foto: Florence GOISNARD / AFP)

A empresária Amanda Momente posa com confiança diante da câmera, vestindo um macacão preto justo da marca de roupas 'plus size', que ela criou motivada pela falta de opções no mercado, e hoje faz parte de um negócio em crescimento no Brasil."Isso que a sociedade julgou tanto eu transformei em inteligência para a empresa que tenho hoje", diz à AFP esta empreendedora de 34 anos, que fundou a marca Wondersize em 2017.A ideia surgiu quando ela se sentiu desconfortável na academia: as roupas que ela comprava para se exercitar nas lojas ficavam muito apertadas, transparentes ao esticar ou enrolavam em suas coxas.A solução foi criar sua própria roupa com uma costureira, e o resultado a acabou levando a abandonar o trabalho de corretora de imóveis e iniciar uma carreira na moda, conta Momente, com um moicano cor-de-rosa e cabelo raspado dos lados.A moda moderna e colorida para pessoas com corpos volumosos faz parte de uma tendência internacional que desafia os padrões de beleza distantes da realidade, especialmente para as mulheres.No Brasil, pequenos empresários, influenciadores e modelos com corpos não convencionais estão consolidando esse movimento 'body positive', impulsionando a expansão do mercado de moda 'plus size'."Produzir moda para pessoas gordas não é fazer apologia à obesidade, é dar opção e possibilidade para chegarem aonde quiserem", afirma Momente, cujas roupas são vendidas online e em feiras especializadas.A população brasileira, de 203 milhões de habitantes, tem 57,25% dos maiores de 18 anos com sobrepeso, e 22,5% deles são obesos, de acordo com os últimos registros oficiais.Enquanto as grandes marcas reservam no máximo uma pequena parte de sua oferta para tamanhos grandes, empresas menores estão apostando em atender a uma demanda "reprimida", diz Marcela Liz, presidente da Associação Brasil Plus Size (ABPS), que representa empreendedores e pequenas e médias empresas.Esse setor cresceu mais de 75% em uma década até 2021, quando alcançou um faturamento de cerca de 9,6 bilhões de reais, segundo estimativas da ABPS."A oferta melhorou, mas a gente ainda precisa crescer muito, ainda estamos abaixo da demanda. A expectativa é crescer a 15 bilhões [de reais] de faturamento até 2027", destaca Liz.Na feira de tamanhos grandes Pop Plus, realizada este mês em São Paulo, dezenas de mulheres e homens exploram araras com artigos de segunda mão e de estilistas independentes.Há blusas transparentes, camisetas estampadas, saias com brilhos e outros modelos em tamanhos até o 70 (o equivalente a 164 cm de quadril)."O mercado entendia a pessoa gorda como uma pessoa sem gosto para a moda e que só queria esconder o corpo", conta Flávia Durante, ativista e fundadora da feira, que organiza várias edições por ano.Desde a primeira edição, em 2012, "houve uma evolução: antes só tinha roupa e não moda. A moda não é só vaidade e consumo, mas também identidade e mesmo dignidade", afirma Durante.Letticia Munniz, apresentadora de televisão e modelo 'plus size' de 33 anos, participou de várias edições da Fashion Week de São Paulo, foi capa de revistas e fez diversas campanhas publicitárias.Mas ela cobra da indústria da moda uma inclusão definitiva, sem retrocessos."Ao mesmo tempo que o nosso trabalho se fortaleceu, ele entra em um lugar de cota. Ainda não somos colocados lado a lado com as outras pessoas como iguais", diz a também influenciadora e ativista.De acordo com Munniz, que costuma vestir roupas feitas sob medida, a presença ocasional de tamanhos grandes nas passarelas não garante sua disponibilidade nas lojas.De cabelos e olhos castanhos, ela brilha nas redes sociais, encorajando seus mais de um milhão de seguidores a se valorizarem."Tudo muda quando você encontra algo que foi pensado para exaltar um corpo como o seu - e não para escondê-lo", diz em uma publicação, junto com sua foto na capa de uma revista.