O jornalista Samuel Guimarães lança série sobre moda inclusiva na semana do Dia da Mulher (foto: Rede Minas/Divulgação)



A relação da moda com a mulher é tema de série especial que o Jornal Minas exibe nesta quinta (9/3) e sexta-feira (10/3), pela Rede Minas, em homenagem à semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. As reportagens mostram a evolução na maneira de se vestir e como ela reflete o papel da mulher na sociedade.





Mais do que hábito e proteção, tecidos e cortes mostram a revolução das mulheres em espaços que vão do mercado de trabalho à política, além de garantir a inclusão de modelos plus size, com deficiência e de mulheres trans. A diversidade ganhou consumidores e espaços de destaque nas vitrines e mostram que, hoje, a maneira de se apresentar significa liberdade.





A série também conta com entrevistas sobre a moda livre com a stylist Marta Duque; sobre a inclusão com a artista trans Fran Glam Glam; além de outras especialistas e modelos.





A série “Vestir, refletir, transformar" vai ao no Jornal Minas 2ª edição, na quinta e na sexta-feira, às 19h30, pela Rede Minas, no site redeminas.tv e na plataforma de streaming EMCplay.





COMO SINTONIZAR:

redeminas.tv/comosintonizar

A Rede Minas está no ar no canal 9; Claro TV (Net) 20 e Claro TV HD (Net) 520; Oi Fibra 9; e através do satélite StarOne D2 para a América Latina.