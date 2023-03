Dia Internacional da Mulher: pesquisa mostra face machista do Brasil

Pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos em parceria com o Global Institute for Women's Leadership em 32 países, divulgada nesta terça-feira (7/3), mostra que a desigualdade de gênero ainda é um grande problema social no Brasil.

Segundo a pesquisa, 36% dos brasileiros entrevistados alegaram já ter ouvido comentários sexistas de amigos ou parentes. Os entrevistados chilenos foram os que mais presenciaram esse comportamento, com 45%. A média global foi de 27%.

Quando questionados sobre discriminação de gênero no trabalho, 23% dos brasileiros responderam que já presenciaram esse tipo de situação, superando a média de 20%. Os Emirados Árabes Unidos lideraram esse segmento, com 49%.

Apesar de 78% dos brasileiros reconhecerem a existência da desigualdade de gênero em termos sociais, políticos e econômicos, aproximadamente cinco em cada dez brasileiros (47%) acreditam que a igualdade de gênero no país é favorável.

Com resultados pouco satisfatórios, o cenário global também é negativo para as mulheres. Na média global, 54% afirmam que seus respectivos países foram "longe demais" quando se trata de conceder direitos às mulheres.

Realizada de forma on-line, as respostas da pesquisa foram coletadas entre 22 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023. Foram ouvidas 22.508 pessoas entre 16 e 74 anos. Cerca de 1.000 brasileiros participaram.

