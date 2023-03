Mulher é agredida pelo ex-companheiro em posto de combustíveis

Uma mulher foi agredida pelo seu ex-companheiro, de 31 anos, em um posto de combustíveis em Londrina, no norte do Paraná. O caso ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (2). Uma mulher foi agredida pelo seu ex-companheiro, de 31 anos, em um posto de combustíveis em Londrina, no norte do Paraná. O caso ocorreu no fim da tarde dessa quinta-feira (2).





A vítima já sofria ameaças de morte após o término do relacionamento (foto: Foto: Reprodução) Por meio das imagens registradas pelas câmeras de segurança do posto, é possível perceber o nível de brutalidade do agressor que dá seguidos chutes na vítima que estava caída ao chão. Funcionários do estabelecimento interviram no momento da agressão e acionaram a Polícia Militar (PM)









Leia: PM dá soco no rosto de uma jovem em academia; veja vídeo No momento da abordagem, o agressor desacatou os policiais e estava bastante nervoso. A vítima relatou aos policiais que havia rompido o relacionamento há pouco tempo por perceber que ele tinha um comportamento agressivo. Desde então, o suspeito passou fazer ameaças de morte à mulher por não aceitar o fim da relação.





Nesta quinta (3/3), o homem foi até o posto de combustível, que fica ao lado do trabalho da vítima. Quando chegou ao local, o agressor conversou rapidamente com a mulher e começou a agredi-la. Diante dos fatos, os policiais que estavam em ação deram voz de prisão e detiveram o suspeito no local. A vítima foi socorrida pelos funcionários do estabelecimento, que também receberam ameaças de morte do agressor.