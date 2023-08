Mosaic Fertilizantes abre programa de estágio para negros e mulheres

1156

Vagas são direcionadas a pessoas negras e mulheres com graduação a partir de dezembro de 2024 (foto: Mosaic/Divulgação) Visando ampliar a diversidade étnico-racial e de gênero no ambiente de trabalho, a Mosaic Fertilizantes está com as inscrições abertas para seu programa de estágio “Novos Talentos”. As vagas são direcionadas a pessoas negras e mulheres com graduação a partir de dezembro de 2024.

O processo seletivo acontecerá por meio de testes, bem como entrevistas e dinâmicas virtuais em grupo com o RH, e uma entrevista com liderança da Mosaic Fertilizantes. Os aprovados seguirão para etapas admissionais e de integração.





A previsão de início para os selecionados é outubro deste ano. Durante o estágio, os participantes desenvolverão suas habilidades técnicas e comportamentais por meio da imersão no dia a dia de trabalho da empresa.

“Ao anunciar a abertura de uma nova edição do programa de estágio afirmativo, reafirmamos nosso compromisso com uma mineração e um agronegócio inclusivos. Para nós, promover a diversidade e a inclusão é também construir um ambiente de trabalho onde todas as pessoas se sintam bem-vindas, seguras, valorizadas e respeitadas e possam crescer”, afirma Marina Antwarg, gerente de Gestão de Talentos da Mosaic Fertilizantes.





As inscrições acontecerão até 3 de setembro neste link

*Estagiária com supervisão do subeditor Diogo Finelli.