Ambev lança 2ª edição de programa para acelerar carreira de líderes negros

Programa busca gerar oportunidades de capacitação, emprego e renda (foto: Gil Silva/Divulgação) A Ambev acaba de lançar a segunda turma do seu programa de aceleração de lideranças negras, o ‘Dàgbá – líderes do futuro’, que estimula a diversidade étnico-racial de profissionais em cargos de liderança. Neste ano, a iniciativa contará com 90 participantes, 25% a mais do que em sua última edição.

O programa terá uma abordagem interdisciplinar, com aulas de antropologia, design e desenvolvimento comportamental de soft skills — como flexibilidade, liderança, criatividade, etc.





“O Dàgbá é um projeto que já possui resultados positivos. Ele vem criar sentimento de pertencimento e liberdade para ser e, ao mesmo tempo, fortalecer o nosso potencial e negritude, gerando visibilidade e estruturando conhecimento”, conta Michele Salles Villa Franca, diretora de Diversidade, Equidade, Inclusão e Saúde Mental da Ambev.





“Ter uma segunda turma de Dàgbá, com número ainda maior de participantes do que foi no ano passado, potencializa a construção de uma narrativa de liderança a partir de outra perspectiva cultural, para além da ideia de liderança branca. Com isso, temos mais 90 novas oportunidades de trabalhar a representatividade de negros numa empresa de mais de 30 mil funcionários, sendo uma parcela expressiva dela formada por negros”, afirma Carol Zatorre, Co-Ceo da Kyvo, empresa que auxilia a Ambev no programa.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa