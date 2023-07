Grupo de educação abre processo seletivo exclusivo para pessoas negras

Visando ampliar a diversidade racial em seu quadro de colaboradores, a Yduqs, empresa do setor de educação, abriu inscrições para a terceira edição do Programa Trainee 2024, exclusivo para aqueles que se autodeclaram pretos e pardos. Serão ofertadas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a candidatos concluintes ou recém-formados.

Pessoas de todo o Brasil podem se inscrever, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa. O processo seletivo avaliará a capacidade analítica e habilidades comportamentais dos candidatos:

“Achei o processo de seleção bem humanizado, está sendo incrível no sentido de desenvolver minhas habilidades técnicas, relacionais e gerenciais. Elas estão me preparando para ocupar os lugares que a companhia nos projeta. Espero que os próximos trainees façam o melhor, a dedicação é uma dica importante para vencer cada etapa”, diz Rodrigo Sousa Silva, 29 anos, formado em Ciências Sociais pela UFRJ.

“A diversidade é um dos pilares da Yduqs. Temos metas ambiciosas definidas, como aumentar em 3% o número de pessoas negras nas posições de docente e 5% em posições de liderança no ambiente corporativo. Ter diversidade e inclusão na estratégia da gestão ESG impacta diretamente na nossa evolução enquanto instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável e a redução de desigualdades", comenta Cláudia Romano, head de ESG da Yduqs.

As inscrições para o programa poderão ser realizadas até o dia 31 de agosto, por meio deste link . Além disso, a Yduqs fará uma live com mais informações sobre o processo seletivo, depoimentos dos atuais trainees da companhia e dicas exclusivas. A transmissão acontecerá no dia 2 de agosto, no canal da empresa.