TJ de Minas contrata mulheres como motoristas pela 1ª vez em 150 anos

As novas motoristas do TJMG, Fátima Azevedo Monteiro e Daniele Jácome (foto: Gláucia Rodrigues/TJMG)) O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) pela primeira vez, em 150 anos de existência, contrata mulheres para o cargo de motorista. As duas, Fátima Azevedo Monteiro, de 35 anos, e Daniele Jácome, de 31, foram recebidas pelo presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho.









O TJMG reforça que, mais uma vez, reconhece e valoriza a importância da igualdade de gênero no mercado de trabalho e contribui para o empoderamento das mulheres.





“O que demonstra a nossa valorização do feminino, dessas mulheres excepcionais e guerreiras que vão nos ajudar nesta empreitada. É com grande satisfação que tenho o prazer de implementar esta inovação”, disse o presidente, autor da iniciativa.





O desembargador Júlio César Lorens enfatiza que este foi apenas o primeiro passo. “É realmente um marco no tribunal. Já acompanhamos a presença marcante das mulheres em todos os segmentos do mercado de trabalho, como construção civil e transporte público, e pensamos, por que não aqui no TJMG?”





“Estava na hora de quebrar esse paradigma e a ideia é abrir as portas. Não há desigualdade e o tratamento será igualitário para todos. Os critérios de contratação foram objetivos e elas foram aprovadas por sua capacidade técnica. Abrindo novas vagas, mais mulheres com certeza virão”, afirmou o superintendente de Transportes do TJMG.

Da esquerda para a direita: Fátima Azevedo Monteiro, desembargador Júlio César Lorens, presidente José Arthur Filho e Daniele Jácome (foto: Gláucia Rodrigues/TJMG)

Cargo

As três motoristas cumprirão horário administrativo normal e, inicialmente, farão as rotas dentro de Belo Horizonte. Após o período de experiência, também entrarão na rota para o interior de Minas Gerais, para atender em viagens.

Segundo a diretora executiva de Logística e Sustentabilidade do TJMG, Selmara Alves Fernandes, a instituição está aberta às novas oportunidades, com foco em inovação e valorização. “Lugar de mulher é onde ela quiser”, ressaltou.

Da esquerda para a direita: Fátima Azevedo Monteiro, Selmara Alves Fernandes, Luiza Augusta de Souza, Adriana Lage de Faria e Daniele Jácome (foto: Gláucia Rodrigues/TJMG)



Na voz das motoristas

Fátima Monteiro trabalhava com transporte de material para uma empresa de reciclagem e acredita que essa oportunidade de trabalhar no tribunal será muito positiva em sua vida. “É uma novidade para mim e para todos aqui. São novas portas de emprego que se abrem para nós, mulheres, e espero que venham muitas mais para serem colegas aqui. O mercado é muito preconceituoso e precisamos vencer isso”, disse.





Daniele Jácome é apaixonada por carros desde os 12 anos e gostava de prestar atenção em quem dirigia para aprender. Aos 13 anos, ela já se aventurava ao volante e, anos mais tarde, se encantou pelos grandes caminhões de mineração e decidiu que queria dirigir os veículos de grande porte também. Chegou a conduzir carros, vans, ônibus, caminhões e já trabalhou até como mototáxi.





“Sou motorista há mais de 20 anos e sei que toda minha trajetória de vida me trouxe até aqui hoje. Estou com alta expectativa de abrir caminhos para as mulheres, para que elas sejam o que quiserem ser e façam o que quiserem fazer. Que todas as mulheres possam sonhar seus sonhos, independentemente do que forem, e que levantem a cabeça e sigam sempre em frente”, afirmou a motorista.