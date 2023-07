UFMG é a primeira universidade do país a institucionalizar acervo LGBT

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da UFMG aprovou, no início deste mês, a institucionalização do Acervo LGBT+ Cintura Fina, que reúne arquivos da memória da comunidade na cidade de Belo Horizonte. A partir desta decisão, a universidade tornou-se a primeira do país a institucionalizar um acervo específico sobre o tema.

Mantido pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (NUH), o acervo pretende resgatar, registrar, difundir e preservar o patrimônio, relacionado a práticas, memória e produções culturais desta comunidade.

"O nome do acervo homenageia a Cintura Fina, uma dissidente sexual, de uma figura não propriamente travesti, mas do que hoje denominaríamos queer: uma importante personagem LGBT no cenário da cidade de Belo Horizonte", explica texto de apresentação do projeto.