UFMG e PBH lançam dados inéditos sobre a população idosa LGBT+ de BH

A pesquisa teve oito eixos temáticos, sendo eles: subjetividades e envelhecimento; sexualidade e identidade de gênero; violências e discriminações; cuidados e instituições de longa permanência (ILPIs); saúde; cultura, lazer e ativismo político; acesso à renda e empregabilidade; e serviços públicos. Foram entrevistadas 114 pessoas.

Homens cis gays, brancos, solteiros, que vivem sozinhos e que estão na faixa etária de 60 a 64 anos são o público respondente predominante. Dos entrevistados, cerca de 48% declararam viver sozinhos(as), os demais vivem com o(a) cônjuge, companheiro(a) ou namorado/a (30%), com outros familiares (15%), com filhos/as (4%), em espaço dividido (2%) ou em instituição de acolhimento (1%).