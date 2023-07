MIS inaugura em SP a exposição sobre direitos sociais

1156

(foto: Alex Almeida)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MIS, Museu da Imagem e do Som, de São Paulo abre a exposição "Imagens para o Futuro" nesta terça-feira (11). Por meio de fotografias, a mostra apresenta iniciativas que possam contribuir para uma sociedade brasileira mais humana, justa e igualitária, segundo o programa do evento. A curadoria é de Ivana Debértolis e Mônica Maia.

Foram selecionadas obras de 16 fotógrafas e fotógrafos de diversas regiões do país, entre eles Amanda Perobelli, Helen Salomão, Hudson Rodrigues, Ingrid Barros, Isis Medeiros, Danilo Verpa e Lalo de Almeida -esses dois últimos, profissionais da Folha. Eles registraram os mais diferentes grupos, como ribeirinhos, indígenas, quilombolas, sertanejos e religiosos.

Um audiopoema, que será executado ininterruptamente durante a visitação, irá integrar a mostra fotográfica, com conteúdo composto pela artista Karen Debértolis. A intenção é criar um diálogo entre as imagens e a ambientação sonora, ampliando a experiência do público.

A abertura acontece na noite desta terça, a partir das 19h, com entrada gratuita. É possível retirar o ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do museu. A mostra recebe visitações até dia 13 de agosto.

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO "IMAGENS PARA O FUTURO"

Quando Ter. (11), às 19h

Onde Museu da Imagem e do Som - av. Europa, 158, Jardim Europa, região central

Preço Grátis