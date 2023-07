Ocorrências de furto durante Parada do Orgulho LGBT+ de BH caem 30%

1156

Números da PMMG revelam uma parada mais segura em comparação à última (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press) A 24ª Parada do Orgulho LGBT+, que aconteceu em Belo Horizonte neste domingo (9), contou com um público de cerca de 200 mil pessoas, representando um aumento de 30% em relação à edição anterior, segundo o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG). Entretanto, apesar do maior público, as ocorrências de furto diminuíram em 30%, de acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Com o intuito de monitorar e gerenciar o evento, foi ativado o Posto de Comando no Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH), que contou com representantes de instituições como: Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania, Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte, BHTrans, Superintendência de Limpeza Urbana, Subsecretaria de Fiscalização, SAMU, Coordenadoria de Atendimento Regional Centro-Sul, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro.





Os casos de crimes contra o patrimônio registraram, assim como os furtos, uma redução. A diminuição foi de 40% quando comparada à última parada.





Para o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Genilson Zeferino, o evento demonstra uma forte articulação do poder público com os movimentos sociais. “Essa percepção se dá pela forma como as pessoas nos tratam. O evento aconteceu com muita disciplina e sem muita desordem”, afirmou.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.