Gêmeas trans mineiras estrelam série na HBO após cirurgia de redesignação

As irmãs Mayla Phoebe e Sofia Albuquerck, naturais da cidade de Tapira, no interior de Minas, estrelam a série 'Gêmeas Trans: uma nova vida' (foto: HBO Max Brasil/Reprodução) As irmãs Mayla Phoebe e Sofia Albuquerck, naturais da cidade de Tapira, no interior de Minas, estrelam a série “Gêmeas Trans: uma nova vida”, produção da HBO Max Brasil em parceria com a Discovery.

Mayla saiu de Tapira para estudar medicina em Buenos Aires, na Argentina. E Sofia foi aprovada para cursar engenharia civil em uma instituição de Franca, no interior paulista.

Na série, elas voltam para o interior de mineiro, onde cresceram, em uma jornada de autoaceitação, descreve a HBO Max ao lançar o trailer da produção, que conta com seis episódios no mês do Orgulho LGBTQIAPN+. A série acompanha o reencontro das irmãs durante as férias.

“É uma dor muito grande não poder ter nada por causa do corpo que eu vim. Quero ajudar as pessoas a entenderem mais sobre a nossa mente e forma de pensar”, diz Sofia. Nesse sentido, a irmã dela dá o tom de como era a vida de ambas antes da cirurgia. “A gente preferia viver sem prazer e relação sexual do que viver com o que a gente tinha”, completa Mayla.

Brasil: o país que mais mata trans e travestis no mundo

Dossiê de Assassinatos e Violências contra Travestis e Transexuais Brasileiras em 2022 divulgado no início deste ano, durante evento no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em Brasília, aponta o Brasil como o país que mais mata trans e travestis no mundo pelo 14º ano consecutivo. Por outro lado, o país também lidera o consumo de pornografia trans nas plataformas digitais.

Pelo menos 151 pessoas trans foram mortas em 2022. Desse total, 131 casos são referentes a assassinatos, e os 20 restantes foram suicídios – a maioria eram mulheres negras e apenas uma vítima era um homem trans.

Definição de transfobia





Leia mais: O que é transfobia e como ela se manifesta no Brasil? A transfobia configura qualquer ação ou comportamento que se baseia no medo, na intolerância, na rejeição, no ódio ou na discriminação contra pessoas trans por conta de sua identidade de gênero.Comportamentos transfóbicos são aqueles que dizem respeito a quaisquer agressões físicas, verbais ou psicológicas manifestadas contra a expressão de gênero de pessoas trans e travestis.Atos transfóbicos podem ser cometidos por qualquer pessoa, mas geralmente partem de pessoas cisgênero que não compreendem ou têm aversão à comunidade trans.