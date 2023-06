Juiz ordena que TikTok remova vídeo discriminatório contra Síndrome de Down

1156

O comediante ironizou a existência da boneca Barbie com Síndrome de Down, lançada recentemente pela Mattel (foto: Mattel/Divulgação) O juiz José Eduardo de Mello Leitão Salmon, da 4ª Vara Cível de Curitiba, atendeu ao pedido da Defensoria Pública do Paraná e determinou que o aplicativo TikTok remova do ar um vídeo do comediante português 'Mr Hugo Soares', que foi acusado de discriminar pessoas com Síndrome de Down. A plataforma recebeu um prazo de cinco dias para tornar o conteúdo indisponível.





O vídeo controverso, publicado em maio, tem como título 'Barbie Trissomia 21 #humornegro #standupcomedy #comedia' e mostra o humorista português fazendo a seguinte afirmação: "Mattel lançou uma Barbie com trissomia 21. Uma edição especial. Não é uma ideia original, toda gente sabe que os chineses já vendem bonecas com defeito." Após assistirem à gravação, 12 famílias de crianças com Síndrome de Down em Curitiba consideraram o vídeo 'discriminatório e cruel' e procuraram a Defensoria Pública para denunciar o caso.

Antes de recorrer à Justiça, a Defensoria solicitou ao TikTok a remoção do vídeo. A empresa, no entanto, informou que não poderia retirá-lo. Diante disso, o juiz José Eduardo de Mello Leitão Salmon analisou o caso e concluiu que o conteúdo 'excede a liberdade de expressão, pois configura um discurso discriminatório que ofende os direitos das pessoas com Síndrome de Down e, consequentemente, pode ser considerado um ato ilícito'.









A defensora pública Camille Vieira da Costa, que ingressou com a ação, argumentou que os direitos das pessoas com Síndrome de Down estavam sendo constantemente violados. Ela destacou que o uso do humor para propagar preconceito e discriminação, violando os direitos alheios, é um abuso não acolhido pela legislação brasileira e que a decisão judicial evidencia isso, lembrando que o humor tem limites quando afeta os direitos de outras pessoas.

O TikTok ainda não se manifestou sobre o caso. A reportagem busca contato com a empresa, que tem espaço aberto para se pronunciar.