Senac Minas cria 'Glossário de Libras para Administração'

Glossário tem como objetivo aumentar a inclusão no ambiente acadêmico daqueles com surdez (foto: Divulgação/Senac em Minas)

Visando encorajar a inclusão, o Senac Minas criou o ‘Glossário de Libras para Administração’, que foi elaborado para auxiliar no entendimento e na interpretação do conteúdo dos cursos de Gestão. O material é colaborativo e já conta com mais de 200 palavras.