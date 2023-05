Amazônia Fund Alliance promete assistência a 300 aldeias indígenas

Além do Amazon Fund Alliance, o BWF apoiará também a Fundação Akbaraly, que promove o direito à saúde e educação para mulheres e crianças em Madagascar (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O lançamento do Amazon Fund Alliance acontecerá nos dias 21 e 22 de maio, nos salões do Carlton Cannes Hotel, durante o Festival de Cannes, na França. A iniciativa conta com o apoio do Better World Fund (BWF), entidade sem fins lucrativos com sede em Paris.