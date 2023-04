O tabu da camisa 24 na Copa São Paulo Júnior

Dados como esses servem para comprovar a homofobia enraizada não somente no futebol, mas em nosso país (foto: Pixabay/Reprodução) Segundo um levantamento feito pelo Observatório da LGBTfobia no Futebol, apenas 27% dos clubes brasileiros usaram o número 24 em suas camisas. O percentual foi inferior ao ano passado, de 34%.





A Copa São Paulo Júnior, popularmente conhecida como ‘copinha’, é uma competição de futebol masculino, que é disputada pelas categorias de base de clubes de todo o Brasil. São 128 times divididos em 32 grupos, onde cada equipe pode inscrever até 30 atletas. Entretanto, apesar do grande número de jogadores, dificilmente vemos um jogador entrar em campo vestindo a camisa 24, por conta da comum associação entre o número e a comunidade gay

Em 2023, dos 128 times que disputaram o campeonato, apenas 34 tiveram um atleta em campo usando o número 24.





De onde surgiu essa associação?





A relação do número com a homossexualidade não teve início com o futebol, mas em uma loteria ilegal. Criado em 1892, o Jogo do Bicho é um jogo de azar criado pelo barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. O jogo baseava-se em 25 animais, cada um com um número correspondente. O número 24 representava o veado, que no imaginário popular é um reflexo de fragilidade e delicadeza.









A homofobia no futebol





Além da relutância em usar a camisa 24, a homofobia sempre esteve enraizada nos gritos de ‘bicha’, ‘viado’ e em cantos homofóbicos, fazendo com que os atletas que se identificam como LGBTQIA+ tenham certo receio de ‘sair do armário’.





Emerson Ferretti, ex-futebolista que iniciou sua carreira no Grêmio e chegou a defender o Flamengo entre os anos de 1994 e 1995, alegou ter sentido a necessidade de esconder sua sexualidade, ficando sempre atento ao seu comportamento para que sua orientação sexual não ficasse ‘aparente’.





O preconceito no futebol vai além do Brasil: o jogador norte-americano Robbie Rogers assumiu sua sexualidade em 2013, e por medo do tratamento que receberia, anunciou sua aposentadoria logo depois.