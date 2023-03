Autor de 'Torto Arado' elogia coluna do DiversEM: 'Maravilhoso e oportuno'

Itamar Vieira Junior elogia colunista do EM (foto: Reprodução)



A colunista Etiene Martins, do DiversEM, recebeu elogios nas redes sociais pela sua coluna publicada na última quinta-feira (30/3). Na publicação em que agradece pelo retorno positivo acerca da temática do texto, o autor de “Torto Arado” (2019), Itamar Vieira Junior, também demonstrou apreço pelo conteúdo de Etiene. “Texto maravilhoso e bem oportuno”, escreveu ele.





Itamar Vieira Junior elogia a coluna “Aquela boca sem dente” , na qual Etiene, que é mestra e doutoranda em Comunicação e mestranda em Relações Étnico-raciais, aborda o racismo recreativo na construção de memes e piadas na internet a partir da imagem de pessoas negras sem dentes.









Ao abordar o tema com exemplos práticos do que é o racismo recreativo e como ele se manifesta, a comunicadora recebeu diversos feedbacks positivos em suas redes sociais de pessoas que se identificaram com as situações citadas.

“Acabei de ler sua coluna e me deu um start de anos atrás que eu não havia percebido. Meu pai passou por um tratamento dental muito, muito, muito caro, e a gente brincava que era um dente ou um carro zero km. Quando esse personagem passava no sábado à noite, lembro de eu e minha mãe chorarmos de rir, menos ele. Hoje, com seu texto, consegui compreender. Muito louco como o racismo nos coloca”, escreveu uma internauta numa mensagem enviada à Etiene.





Um dos exemplos dados pela comunicadora faz a reflexão sobre como o humor do racismo recreativo é responsável pela desumanização das pessoas negras. “Só quem já sentiu uma dor de dente, precisou ir ao dentista, que detectou que era necessário fazer um canal, e teve que ‘optar’ pela extração por ser menos cara, consegue de imediato entender que um meme desse é tudo, menos engraçado. [...] As plataformas de redes sociais têm possibilitado a ampliação da desumanização, ridicularização e menosprezo das pessoas negras. Esses memes reforçam e reafirmam uma série de preconceitos arraigados em relação a um grupo de pessoas”, relatou ela.





O texto pode ser lido na íntegra no DiversEM