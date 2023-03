Pela 1ª vez em 73 anos, uma mulher assume comando da ACI em Montes Claros

Ela assumiu a presidência da entidade no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher (8/3).



Durante mais de sete décadas, passaram pela presidência da entidade 21 homens, entre comerciantes e profissionais ligados ao segmentos da indústria e do comércio da cidade-polo do Norte de Minas, que tem uma população de 413,4 mil habitantes.



Além de um comércio forte e ampla estrutura de serviços, Montes Claros sedia grandes indústrias em diferentes ramos, entre as quais a Coteminas (têxtil), a Fábrica de Cimento Montes Claros ( ex-Lafarge/Holcim e, atualmente controlada pela CNS), a indústria de sandálias Havaianas (que tem o controle acionário do Banco Itaú), e a multinacional Nestlê (leite condensado e café solúvel).





A primeira A cidade se consolida como um importante polo farmacêutico, contando com as indústrias Hipolabo e Novo Nordisk (maior fabricante de insulina do mundo, multicional com capital da Dinamarca). Estão instalados no município mais dois grandes empreendimentos da área farmacêutica, da Eurofarma e do Laboratório Cristália.

Empossada em solenidade festiva, na última segunda-feira (27/3), a nova dirigente da ACI/Montes Claros ressalta que o sentimento de ineditismo por ser a primeira mulher a presidir a associação “acaba sendo inevitável”.

“Porém, não está nisto nosso foco, mas em emprestar dedicação e competência nas atribuições inerentes à função e dar continuidade ao trabalho que veio sendo desenvolvido pelos meus pares, para fazer uma gestão profícua e à altura do que a entidade merece”, assegura.

Por outro lado, ressalta: “Sendo oportuno o debate sobre a presença da mulher em cargos de liderança, sabemos da responsabilidade que isso representa e do poder de inspiração de outras mulheres, para que façam deste marco mais um incentivo para estar onde puderem e desejarem estar, independentemente do gênero”.

Na gestão anterior, do ex-presidente Leonardo Vasconcelos, a Associação Comercial e Industrial de Montes Claros criou a Câmara da Mulher Empreendedora, que mobiliza e fomenta o empreendedorismo feminino.



Para Gislayne Pinheiro, hoje, o sexo feminino ocupa mais espaço nas funções de liderança na área empresarial. “Sem dúvida, esse cenário vem se atualizando ao longo do tempo, fazendo com que os cargos de liderança, antes na sua maioria ocupados por homens, estejam sendo oportunizados também para as mulheres”, observa.

“As mulheres têm ocupado mais espaço pela competência que reúnem, aliadas às atribuições próprias da figura feminina, que tem sido cada vez mais valorizada dentro das corporações”, completa.

Entre suas metas à frente da entidade empresarial do Norte de Minas, Gislayne Pinheiro anuncia que pretende fortalecer as parcerias com órgãos de fomento ao empreendedorismo. Outra meta é incrementar a próxima edição da Feira Nacional da Indústria, Comércio e Serviços de Montes Claros (Fenics), prevista para o segundo semestre de 2023.