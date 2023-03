Curso para mulheres: Ambev oferece bolsas de estudo no ramo cervejeiro

Serão disponibilizadas 2 mil vagas para o curso (foto: Foto: Ambev/Divulgação) A cervejaria Ambev está com inscrições abertas para um curso do universo cervejeiro exclusivo para mulheres, o "CervejeiraSouEu". Ao todo, serão 2 mil vagas com cadastro e participação 100% gratuitos para mulheres cis e trans de qualquer região do país.





O curso introdutório ao segmento é oferecido pela Academia da Cerveja e aborda temas sobre o ramo cervejeiro e as áreas de atuação profissional que ele possibilita. O "CervejeiraSouEu" é on-line, gratuito, desenvolvido e ministrado por uma equipe de mulheres especialistas, sommelières e cervejeiras e conta com aulas ao vivo dividas em quatro módulos.









O conteúdo do "CervejeiraSouEu" passa pela origem e a importância da bebida na evolução da civilização, as etapas de produção - das matérias-primas até a garrafa - conhecendo os cuidados durante a fabricação, o papel de cada ingrediente, estilos e possíveis harmonizações. Ao final, as alunas irão receber um certificado de conclusão.

Em busca da equidade de gênero





Leia: Mulheres têm mais sobrecarga de tarefas ao empreender, diz pesquisa De acordo com a cervejaria, há um trabalho ativo para combater o machismo e a objetificação da mulher no universo cervejeiro, sendo o "CervejeiraSouEu" um dos exemplos dessa jornada pela equidade de gênero. Um outro exemplo foi em 2020, quando a Ambev formou a sua primeira equipe de brassagem 100% feminina, na cervejaria de Ipapissuma, em Pernambuco.





Em 2022, a empresa formou um time de mulheres para criar uma cerveja no Dia Internacional da Mulher: a cerveja Desrotuladas. A bebida foi desenvolvida exclusivamente por mulheres, desde as áreas de suprimentos, jurídico, design, até o processo de brassagem e envase. Todos os lucros recolhidos com a Desrotulada foram destinados à ONG Cruzando Histórias, que apoia mulheres na busca pela recolocação no mercado de trabalho.

Como participar