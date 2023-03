Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência ocorre esta semana em BH

Rosana Bastos idealizou o Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência para proporcionar luz e voz às questões da mulher com deficiência (foto: Arquivo pessoal)





Nos dias 24 e 25 de março será realizado o Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência 2023, com o objetivo de dar visibilidade a questões que dizem respeito às mulheres com deficiência e como elas estão inseridas na sociedade atualmente. O evento contará com a presença da secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Ana Paula Feminella.









Para participar, os interessados devem realizar inscrição, totalmente gratuita, até o dia 24 de março às 12h.

Os diversos caminhos para o empoderamento

Organizado pelo espaço digital “Inclusive Nós”, criado pela ativista com o objetivo de tornar o mundo um lugar melhor ao promover acolhimento e oportunidades para a população com deficiência. O encontro contará com palestras, atrações culturais, mostra de produtos e debates sobre temas como beleza dos corpos com deficiência, capacitismo, feminismo e violência, empreendedorismo, tecnologia assistiva, esporte e representatividade.

Coldplay mostra que música é para todos e promove inclusão de PCDs em shows

Na programação está previsto apresentação da bailarina Vitória Bueno, segundo lugar no “American Got Talents”, na Alemanha, e a exposição de fotos “A deficiência não me define. A beleza, sim”, com imagens de 10 mulheres com deficiência fotografadas pela fotógrafa Ivna de Sá. A mostra seguirá em exposição no Minas Shopping até o dia 31 de março.





Segundo Rosana, o ponto alto do evento será o desfile de moda coordenado pelo estilista Aldo Clécius, com a presença de modelos com e sem deficiência na passarela, que será realizado no Museu de Artes e Ofícios, localizado na Praça da Estação, região central de Belo Horizonte.

Luta contra a invisibilidade

Rosana destaca que no mês de março diversos eventos são realizados por conta do dia das mulheres, entretanto nenhum evento menciona ou tem a mulher com deficiência como destaque, para discutir suas necessidades.





“Então eu precisei fazer um evento específico para mulheres com deficiência para levantar essas questões e trazer visibilidade. Caso não aconteça eventos como esse, nós vamos continuar com a nossa causa invisibilizada, continuar com a nossa voz sendo calada”, afirma Rosana.





Serviço

Encontro Mineiro de Mulheres com Deficiência 2023

Data: dias 24 e 25 de março

Hora: Abertura Oficial – Dia 24, às 15h

Local: Centro de Referência da Juventude e Museu de Artes e Ofícios de MG, ambos na Praça da Estação

Inscrições: https://inclusivenos.com.br/index.php/inscricoes/