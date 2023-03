Ex-ator pornô, professor vence processo contra universidade que o demitiu

Ruggero Freddi, de 45 anos, ganhou o processo que moveu contra a Universidade La Sapienza, localizada em Roma, Itália, pelo que foi considerada uma demissão injustificada. O motivo do desligamento do professor foi a descoberta por parte da instituição de seu passado como ator pornô nos Estados Unidos.

Segundo o jornal Corriere della Sera, La Sapienza terá de pagar o valor de 2.500 euros pelas 50 horas de aulas do curso de “Análise Matemática”, ministradas em 2019. A universidade também terá que pagar mais 1.500 euros por ter interrompido injustificadamente as aulas do professor.