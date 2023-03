Volta do Consea: Ministérios anunciam acordo de combate à fome e à pobreza

Anielle Franco foi ao Cras Dodô da Portela para conversar com famílias recém cadastradas no novo Bolsa Família (foto: Ministério da Igualdade Racial/Divulgação)



Os ministérios da Igualdade Racial (MIR) e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciaram, nesta quinta-feira (9/3), um acordo de cooperação de combate à fome e à pobreza. Na semana passada, os ministros Anielle Franco e Wellington Dias tiveram o primeiro encontro das pastas e já começaram a articular políticas inclusivas e de geração de emprego para mulheres negras.





A ministra Anielle Franco foi ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Dodô da Portela, localizado na Pequena África, no Rio de Janeiro (RJ) para conversar com famílias cadastradas no novo Bolsa Família . Também estiveram presentes as secretárias de Combate à Fome do MDS, Valéria Burity, e de Renda e Cidadania, Eliane Aquino.









Uma das medidas a serem tomadas para que a assistência chegue de maneira mais efetiva às populações que necessitam, de acordo com os ministros, é a atualização e o cadastramento de grupos populacionais mais específicos e mais vulneráveis no Cadastro Único (CadÚnico).





As duas pastas atuarão em conjunto para mapear as famílias e as mulheres que mais precisam de auxílio, por meio da busca ativa e da revisão do CadÚnico, que é um instrumento de coleta de dados e informações de famílias de baixa renda para inclusão em programas de assistência social e de redistribuição de renda.





“É muito possível que façamos uma atualização do CadÚnico e, então, podemos trabalhar em uma busca ativa para que as pessoas que mais precisam, como mulheres negras, quilombolas, indígenas e outras populações estejam adequadamente inseridas no CadÚnico”, disse Dias.





“Que bom que estamos juntos na missão para somar e mudar a vida de tantas pessoas que confiam no nosso governo, no nosso trabalho”, acrescentou a ministra Anielle Franco.





Em fevereiro, a ministra da Igualdade Racial já havia dito ao EM que uma das maiores prioridades da pasta é o combate à fome. “Temos 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome. Destes, 65% são negros”, afirmou ela.





Para a ministra Anielle Franco, a reunião com o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome foi extremamente importante para dar início a um longo caminho de parceria e ação concreta.





"A gente sabe que não vai conseguir resolver tudo de uma vez, mas precisamos agir de forma que possamos atender a comunidade negra e periférica do Brasil, que é quem mais tem sofrido com a fome”, disse.





A pasta da Igualdade Racial pretende contribuir nas formações de profissionais que atuam no Cadastro Único, na elaboração conjunta das políticas públicas de assistência social e nos órgãos como a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional.





"Cada vez mais, vamos utilizar esses espaços para o combate à fome e todas as desigualdades que são atravessadas por gênero e raça", completou a ministra.