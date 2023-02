Fernando Fernandes é desmascarado como Circo no 'The Masked Singer Brasil'

O apresentador e paratleta Fernando Fernandes foi o eliminado deste domingo (12/02) do programa “The Masked Singer Brasil”. Usando a fantasia de circo, Fernandes foi o quarto eliminado desta temporada e o primeiro participante com deficiência da atração no Brasil.

Fernando Fernandes foi o eliminado da semana do "The Masked Singer Brasil", o primeiro participante com deficiência da versão brasileira do programa

As apresentações foram possíveis devido à construção de uma cadeira elétrica controlada por um joystick embutido no microfone da fantasia, que permitia que Fernando andasse, dançasse e girasse pelo palco, sem prejudicar seu desempenho em relação aos outros participantes. O processo de adaptação à cadeira foi compartilhado pelo atleta em suas redes sociais.

Fernando entra para a lista seleta dos participantes do “The Masked Singer” que possuem algum tipo de deficiência. O primeiro foi Wency Cornejo, que possui Paralisia de Bell, como Tikboy na primeira temporada da Filipinas em 2020. Em seguida foi o ator Samuel Koch, que é paraplégico, como Fênix e a cantora Joana Zimmer, que possui deficiência visual, como Galax’Sis, ambos participantes do “The Masked Singer Alemanha”.

%uD83C%uDFAD DEFICIÊNCIA NO SHOW BUSINESS:

O apresentador e modelo, @FernandoFlife , foi um dos participantes do programa %u201CThe Masked Singer BR%u201D e sua fantasia de Circo chamou atenção pelo fato de ser totalmente adaptada para sua apresentação. pic.twitter.com/hMyeX1dwdX %u2014 Ivan Baron %uD83E%uDDAF (@ivanbaron) February 12, 2023

A revelação de Fernando como circo foi recebida com entusiasmo nas redes sociais pelo cuidado que a Globo mostrou com a inclusão no programa. “Isso prova mais uma vez que é possível Pessoas com Deficiência estarem em todos os lugares, só depende da disposição em promover acessibilidade”, publicou o influencer Ivan Baron em sua conta do Twitter.