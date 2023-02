Influenciador acusa Azul de impedir pedido de casamento LGBT durante voo

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o influenciador Lucas Estevam, conhecido como Estevam pelo Mundo, usou a rede social na última quarta-feira (8/2) para desabafar sobre uma possível situação de preconceito. Segundo Estevam, a companhia aérea Azul não permitiu que ele pedisse o namorado em casamento. O assunto repercutiu pela internet.

O casal voava de São Paulo para Campinas, cidade natal de Hugo, namorado do influenciador. No que classifica ser o pior voo de sua vida, Estevam aparece no banheiro da aeronave chorando, com a caixinha de aliança em mãos. “Eu me senti tão negligenciado que mal conseguia falar. Eu só chorava de decepção que foi planejar algo tão lindo e especial e ser proibido de demonstrar a bordo”, diz o criador digital.





Em seguida, ele questiona a empresa: “Por que? Tantos casais héteros fazendo surpresas para quem amam e eu vetado e informado que, se quisesse fazer, era para ‘fazer on off no meu assento, para não incomodar os outros’.” Segundo Estevam, a proibição veio do piloto responsável pelo voo e foi comunicada pela chefe de cabine.

Segundo o criador, a ideia do pedido nas alturas veio pela sua paixão por aviões e, especialmente, pela Azul. Ele, que trabalha com fotos e vídeos de viagens, teria sido informado de que precisaria falar com o marketing da empresa, para que a equipe autorizasse o pedido e alinhassem tudo para evitar problemas e incômodos a outros passageiros.

Em seus conteúdos, Estevam dá dicas de viagem e, por isso, queria que o avião fosse o local em que pediria o namorado Hugo em casamento (foto: Reprodução / Instagram / Estevam pelo Mundo)

‘Me senti um pateta’

Na sequência dos stories, Estevam mostra que havia planejado, junto com um amigo, que o pedido fosse feito no galley da aeronave, que é o local em que os comissários preparam todos os serviços de refeição. Ele disse que comprou as letras para formar a frase “casa comigo” e que passou meses escolhendo as alianças para o momento especial.

Por fim, Estevam contou que fez o pedido de forma escondida. “Me virei nos 30 para conseguir tirar foto sem aparecer a logo da Azul, porque o piloto pediu isso”, contou, ressaltando que a tripulação sequer ajudou a registrar o momento especial.

Para aumentar a sensação de que havia sofrido um preconceito, o criador de conteúdo conversou com uma amiga que, em janeiro de 2023, foi pedida em casamento durante um voo da azul. Nas imagens, ele chega a usar o comunicador que é utilizado pela tripulação para fazer comunicados para todos os passageiros. “Confirmei agora com ele (o namorado da amiga) e ele não pediu para o marketing”, completou.



Empresa ‘apurou internamente’

Em nota, a companhia aérea informou que ao tomar conhecimento da situação, "apurou internamente" o caso e entrou em contato com o cliente, sendo informada por ele que o episódio seria tratado na esfera jurídica.



A empresa afirma não ter sido consultada previamente sobre o pedido e alega que a celebração incluía o uso de equipamentos eletrônicos na cabine de clientes.

Ainda de acordo com a Azul, os tripulantes entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.

"Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for", comunica a empresa.

Leia a nota completa:

"A Azul informa que tomou conhecimento e apurou internamente a situação envolvendo o pedido de casamento em seu voo de Fort Lauderdale para Campinas, na última terça-feira, e tentou contato com o Cliente, que por sua vez informou que o caso seria tratado na esfera jurídica.

A companhia esclarece que não foi consultada previamente sobre a celebração que seria feita, que incluía uso de equipamentos eletrônicos na cabine de Clientes. Diante do imprevisto, os Tripulantes do voo entraram em contato com a empresa durante o embarque e, devidamente autorizados, organizaram e auxiliaram no pedido de casamento, que foi realizado na galley.



Diversas celebrações como essa já foram realizadas em nossas aeronaves, motivo de muita felicidade para a empresa, que repudia veementemente qualquer tipo de preconceito e discriminação, seja ele qual for."