Polêmica: Secretária de Defesa Social de Contagem repercute no Instagram

Secretária da Defesa Social de Contagem repercute no Instagram após postagem chamada de sensacionalista por internautas (foto: Instagram/Reprodução)



A Secretária Municipal de Defesa Social de Contagem, Viviane França, publicou em seu perfil no Instagram nesta terça-feira (8/2) uma postagem que repercutiu na rede social. Em uma foto ilustrativa com a manchete do portal Metrópoles que dizia “Mãe processa escola por obrigar filho de 4 anos a ir em parada LGBT”, a secretária de Defesa Social questionou aos seus seguidores o que achavam sobre o caso.





Sem aprofundamento sobre o conteúdo da reportagem – o que foi corrigido posteriormente com uma edição da postagem e uma outra publicação de retratação –, ela afirma que o caso, que ocorreu em South Norwood, na Inglaterra, em 2018, é polêmico e que gostaria de saber mais sobre o ponto de vista de outras pessoas. “Pois bem, sem meias palavras, dêem a opinião de vocês sobre o assunto”, escreveu ela na postagem do Instagram.









Reações

Internautas se dividiram quanto às opiniões sobre o teor da postagem. Uns questionaram o motivo de a secretária de Defesa Social de Contagem estar publicando sobre um caso antigo que ocorreu na Inglaterra, enquanto outros apoiaram o levantar da discussão sobre a obrigatoriedade da presença de crianças em atividades extracurriculares nas escolas.





“Estou super horrorizada com as publicações de incentivo a desavenças entre os comentários. Não tem nenhuma solidificação o post da secretária. Uma reportagem antiga, de outro país, que não tem pé nem cabeça. Sinto que ela agiu de má fé em sua postagem para causar discussões que não nos levar a lugar nenhum”, disse uma usuária. “Não quer dizer que não podemos falar sobre o assunto abordado, claro que devemos falar, entender, nos posicionar, mas com sabedoria e sem preconceito, com a mente aberta para mais informações e aprendizado”, completou.





“Um post que conseguiu captar vários pensamentos e críticas ao assunto. Mas devemos lembrar que não é o fato de obrigar a criança a ir em uma parada LGBT, mas sim obrigá-la sem a permissão de sua mãe. Toda festa e excursão que as escolas fazem sempre requerem a autorização antecipada dos pais ou responsáveis para que o filho possa participar”, disse outra internauta. O que está errado no ocorrido é a escola, que não poderia obrigar a criança sem autorização dos pais”, acrescentou.





Um usuário afirmou que muitos dos comentários não seguem a proposta da secretária de Defesa Social de Contagem. “Desbolsonarizar o Brasil não é uma tarefa fácil. Por essas e outras, vejo cada vez mais como uma tarefa árdua. O nível de dissonância cognitiva coletiva é assustador. E não afeta apenas a extrema-direita. A postagem em si, virou um mero detalhe. O que ela se propõe passa longe da maioria dos comentários”, escreveu.





Outro internauta chega a questionar a capacidade de Viviane França para ocupar o cargo de secretária. “Sensacionalismo, falta de sensibilidade, falta de cuidado. Sua postagem é o exemplo de tudo isso e escancara sua inabilidade para o cargo que ocupa” afirmou ele.





Resposta

Com a repercussão, Viviane França acabou fazendo uma segunda postagem sobre o assunto, informando sobre sua própria opinião sobre o caso e a maneira como foi publicado.





“Convidei as pessoas a se posicionarem sobre o fato ocorrido na Inglaterra em 2018 e que está em julgamento por esses dias. Como eu mesma disse na descrição, é um assunto polêmico. As polêmicas, opino, devem ser discutidas de forma livre e sem qualquer interdição. Até mesmo para que possamos enfrentá-las”, escreveu ela. “Compartilho, mais do que a minha opinião sobre, fato, mas também um pouco de esclarecimento do que realmente está em julgamento na Inglaterra”, completou.





Entre as imagens do post, ela afirma que foi o próprio portal de notícias Metrópoles que causou sensacionalismo. “Em menos de 24 hora, quase 20 mil pessoas haviam curtido a postagem com mais de 1700 comentários. O título da matéria induz os comentários sem a leitura completa do fato”, disse.



A reportagem do EM tentou entrar em contato com a Secretaria de Defesa Social de Contagem e com a Prefeitura de Contagem, mas até o momento não houve resposta.

O caso

A reportagem à qual a secretária da Defesa Social de Contagem se refere trata de um caso envolvendo a Escola Primária Heavers Farm e uma mãe britânica conservadora, Izzy Montague, de 38 anos. A situação em questão ocorreu em South Norwood, na Inglaterra, em 2018 e, na verdade, não se tratava de uma parada LGBTQIA , mas sim de uma atividade extracurricular sobre diversidade e contra o bullying da escola.





Na interpretação de Izzy, a carta que recebeu da escola do filho, então com quatro anos de idade, indicava a promoção de uma “marcha do orgulho LGBT” e que, além da presença obrigatória dos alunos, todos os pais estavam convidados para participar do evento.









Uma semana depois, ela pediu dispensa do evento para o filho com a justificativa de que estava preocupada em expor a criança a esse tipo de encontro e que seria uma "exibição pública de adesão a pontos de vista que ela não aceitava por ser cristã devota", A diretora da escola não aceitou o pedido para liberação.





Os pais da criança processaram a escola e, durante a sessão, Izzy relatou que “parecia que estavam me dando um sermão sobre algo a ver com os valores britânicos e dizendo que, de alguma forma, não estávamos aderindo a esses valores”. De acordo com o portal Daily Mail, foi a primeira vez que o Reino Unido enfrentou a imposição LGBT nas escolas primárias.





O advogado que representou a escola leu uma parte da carta enviada aos pais, que dizia: “Em julho, celebrar o Orgulho é aprender sobre a diversidade de toda a nossa comunidade escolar e combater o bullying”, perguntando a Izzy logo em seguida se ela tem problemas em celebrar a diversidade e em combater o bullying, ao que ela respondeu: “Para mim, pessoalmente, não é algo que eu comemoraria. Acho bom que a comunidade mais ampla se reúna e aprendamos e vivamos juntos. Não sei se com ‘comemorar’ você quer dizer ‘fazer uma festa’. Não é algo que eu assistiria”.





Ela e seu marido foram descritos como “cristãos devotos renascidos” pelo juiz do caso, que ainda acrescentou: “Eles acreditam que as relações sexuais devem ser abstidas ou ocorrer dentro de um casamento vitalício entre um homem e uma mulher. Para eles, qualquer atividade fora desses limites é pecaminosa. Eles também dizem que o Orgulho é considerado o mais grave dos pecados capitais”.





O caso ocorreu em 2018, mas viralizou esta semana após uma publicação de Izzy nas redes sociais.