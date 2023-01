Secretário municipal é acusado de xingar adolescente de macaco em MG

Secretário Valmir Lopes negou ter usado palavras racistas (foto: Reprodução/Prefeitura de Rio Paranaíba) Acusado de xingar um adolescente de macaco, o secretário de Esportes da prefeitura de Rio Paranaíba, Valmir Lopes, foi detido pela Polícia Militar (PM) por injúria racial. Ele ainda teria jogado um chinelo na vítima.

O caso aconteceu nesta semana na cidade do Alto Paranaíba, durante uma partida de futebol. Apesar de não estar jogando a partida, o jovem de 14 anos, segundo o registro da PM, brincava atrás de um dos gols do campo do Estádio Municipal Jaime Silva.

Primeiro caso tipificado como racismo é registrado no DF Policiais fizeram a detenção do secretário. Em sua defesa, ele confirmou que estava incomodado com os meninos em campo, pois corriam risco de serem atingidos pela bola do jogo que acontecia no estádio. Ele disse ter pedido três vezes que eles deixassem o local, sendo que, na última vez, ele realmente teria jogado um chinelo no jovem, que havia entregue a bola a outras pessoas.

Mas ele negou ter dito qualquer xingamento racista. “Larga de ser mal criado” e “imbecil” teriam sido as palavras usadas contra o jovem. Não houve testemunhas do xingamento racista, segundo a PM.

Lopes foi encaminhado à Polícia Civil.