Festival "A voz da Periferia" irá revelar novos talentos da Música Brasileira de regiões periféricas de Belo Horizonte (foto: Reprodução/Instagram)



Estão abertas as inscrições para o festival "A Voz da Periferia", evento que, além de oferecer música, arte e entretenimento à população de forma gratuita, tem como objetivo revelar talentos nas periferias e descentralizar a produção artística em Belo Horizonte. Poderão participar da seleção artistas solo, bandas, grupos ou coletivos artísticos, desde que todos os participantes sejam maiores de 18 anos.



Estão abertas as inscrições para o festival "A Voz da Periferia", evento que, além de oferecer música, arte e entretenimento à população de forma gratuita, tem como objetivo revelar talentos nas periferias e descentralizar a produção artística em Belo Horizonte. Poderão participar da seleção artistas solo, bandas, grupos ou coletivos artísticos, desde que todos os participantes sejam maiores de 18 anos.



A fim de promover a troca de experiências, os 20 artistas selecionados irão participar de workshops formativos com o diretor artístico João Marcello Bôscoli, filho de Ronaldo Bôscoli e Elis Regina, e se apresentarão em um dos 2 primeiros dias do Festival. A Comissão de Seleção, formada por Bôscoli, Flávio Renegado e Deisiane Fernandes, irá selecionar 6 finalistas avaliando aspectos como criatividade, originalidade, performance, harmonização e interpretação.



O grande vencedor será escolhido por votação da Comissão de Seleção e por votação digital aberta ao público e irá se apresentar no show de encerramento juntamente com a cantora convidada. Além disso, ganhará a gravação da canção executada no show (mixada e masterizada), videoclipe composto por cenas captadas durante o Festival, divulgação da canção e videoclipe na plataforma do projeto e em canais digitais.



Serviço

Festival "A Voz da Periferia"