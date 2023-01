Festival é resultado de formação de 21 agentes juvenis promotores do desenvolvimento local (foto: Divulgação) Idealizado por e para jovens do Morro das Pedras, o #CriaFestival acontece nos três próximos sábados (7, 14 e 21 de janeiro) e reúne 15 atrações gratuitas e abertas ao público. A programação conta com concurso gastronômico, grafitagem, torneio de futebol, batalhas de rap e de vogue e exibição de filmes, entre outras atividades.









“É imprescindível que esses jovens tenham acesso à cultura tanto fora quanto dentro da comunidade. Assim como alimentação, moradia digna e educação, a cultura tem a possibilidade de ampliar horizontes e promover mudança de perspectiva”, afirma Kenia Chagas, integrante da equipe de formadores do projeto.

Multiplicadores de cultura

O projeto efetuou a formação de 21 jovens, de 15 a 29 anos, como agentes promotores do desenvolvimento local. Além das aulas, foram oferecidas oficinas de áudio visual, rodas de conversa e visitas a ONGs que atuam no Morro das Pedras. O #CriaFestival MDP se configura como a etapa final do projeto, com cada uma das atividades do evento pensada, planejada e executada pelos participantes.





Isabella Caroline é responsável pelo "Rango de Quebrada", que acontece no dia 14 de janeiro (foto: Arquivo pessoal)



Isabella Caroline da Silva, de 16 anos, é uma das jovens participantes do projeto e responsável pelo “Rango de Quebrada”, que acontecerá no dia 14 de janeiro e incentiva comerciantes e cozinheiros locais a divulgarem seus trabalhos. Ela tem como meta realizar o evento periodicamente e transformá-lo em referência, não apenas no Morro das Pedras, mas também em outras comunidades de Belo Horizonte.



Leia também: 'Todes': Governo Lula adota pronome neutro em eventos oficiais “A cultura é muito importante para a periferia. Muitas pessoas aqui da comunidade não têm acesso, e o curso nos deu essa visão, de que a gente é quem tem que levar a cultura para dentro do morro”, afirma Isabella. “A gente fazendo isso agora, é o pontapé para trazer a cultura para o morro”, completa.

Conhecendo as raízes

O projeto também incentiva jovens a produzir um podcast sobre o Morro das Pedras, para que as pessoas conheçam a história do local, por meio de entrevistas com moradores e ONGs que atuam ali.





São parceiros do projeto a Associação de Educação e Cultura Flor do Cascalho, a Associação História em Construção, a Associação Cruz de Malta – Belo Horizonte, o Grupo Cultural Arautos do Gueto e o Projeto É Tudo Nosso.

Confira a programação:



Sábado, 7/1

9h às 14h – Camp de Quebrada – Torneio de futebol – Quadra do Beco N. Sra. de Lourdes, perto da Cruz de Malta

15h às 17h – Favela Fashion Week e feira de brechós do morro – Quadra ao lado da Escola Municipal Hugo Werneck – R. Oscar Trompowsky, 1372, São Jorge

19h às 20h – Ballshow – Batalha de Vogue – Quadra da Escola de Samba Cidade Jardim, Rua do Mercado, 47, Conjunto Santa Maria





Sábado, 14/1

10h às 13h – Festival Rango de Quebrada – cozinheires do morro – Rua Marco Antônio, 250, São Jorge, em frente à Associação Flor do Cascalho

13h30 às 15h – Batalha de TikTok – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena

16hs às 18h – Batalha de Rap – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena

20h às 21h - Premiação Talentos do Morro e Culminância – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena





Sábado, 21/1

09hs às 14hs – Grafite, pintura do muro – Rua Diamante, 450, Vila Leonina

09hs às 12hs – Rua de Lazer – Quadra da Antena, Rua Principal, 90, Vila Antena

13hs – Festival de papagaio – Terrão, Vila Antena

15hs às 17hs – Estúdio de fotos para Exposição fotográfica CCMDP – História em Construção, Rua Central, 107, Vila Antena

18hs às 19hs – Exposição fotográfica CCMDP – Parquinho da Rua Central, em frente ao CRAS

Vila Antena

19hs – Cineart – Exibição de filme – Parquinho da Rua Central, em frente ao CRAS Vila Antena